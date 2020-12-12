بماذا طالب جمهور الأهلي المصري بعد حوار يعقوب السعدي والخطيب ؟

المواطن - محمد سمعه

تابع الملايين من جمهور الأهلي المصري، أمس الجمعة، الحلقة الخاصة التي قدمها الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي على فضائية الأهلي المصري، حيث أجرى خلالها العديد من الحوارات التلفزيونية مع محمود الخطيب رئيس النادي وبعض من لاعبي الفريق الكروي الأول، بالإضافة للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأشاد جمهور الأهلي المصري، بطريقة تقديم الإعلامي الإماراتي السعدي للحلقة أمس، حيث وجهوا رسالتهم لإدارة قناة النادي بضرورة التعاقد معه لتقديم حلقة على الأقل أسبوعيًّا في قناة النادي، بسبب قدرته على إدارة الحوار وتوصيل المعلومة بدون ارتفاع في الصوت أو ضوضاء، منتقدين الأداء الإعلامي لبعض الإعلاميين المصريين في المجال الرياضي.

جمهور الأهلي يتغنى بطريقة يعقوب السعدي في إدارة الحوار:

وطلب جمهور الأهلي من إدارة النادي عبر موقع “تويتر” بضرورة التفكير في الإتيان بالإعلامي السعدي ليكون ضمن طاقم المذيعين في القناة لإضفاء القوة لها والعمل على زيادة نسبة المتابعين للقناة بعد تطويرها بالفترة الأخيرة وخلال الفترة المقبلة.

وكان الإعلامي الإماراتي المتميز تحدث مع محمود الخطيب في حلقة مطولة عن الفترة الماضية وما قام به مجلس إدارته من أعمال تطوير للمنشآت والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاهتمام بالصفقات المميزة للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري.

موسيماني يتحدث عن طموحاته مع الأهلي:

وتطرق يعقوب السعدي طوال الحلقة للحديث مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن طموحه وما يُفكر فيه خلال الفترة المقبلة مع المارد الأحمر، بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2020 على حساب نادي الزمالك المصري.

وكان السعدي سبق له أن قدم العديد من الأستوديوهات التحليلية بـ قناة أبو ظبي الرياضية لـ مباريات الأهلي والزمالك المصريين التي كانت تُقام في الإمارات على الظفر بلقب كأس السوبر المصري.

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