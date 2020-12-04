بومبيو منتقدًا تركيا : تزعزع استقرار شرق البحر المتوسط وتثير التوترات

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفادت رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بومبيو، انتقد تركيا خلال آخر اجتماع له في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، مؤكدًا مرة أخرى مدى التوترات داخل التحالف العسكري.

وفي حديثه في اجتماع سري لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، وصف بومبيو قرار أنقرة شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس-400 بأنه هدية لموسكو، حسبما ذكرت رويترز نقلًا عن مسؤولين ودبلوماسيين حضروا.

ومضت تركيا قدما في صفقة إس-400 على الرغم من التحذيرات المتكررة من أن الصواريخ تخاطر بخرق أمن عمليات الناتو إذا تم استخدامها جنبًا إلى جنب مع معدات التحالف الغربي الخاصة، في إجراء اختبار إطلاق في 16 أكتوبر.

مصدر لعدم الاستقرار:

وقالت وكالة رويترز: إن بومبيو اتهم تركيا أيضًا بزعزعة استقرار شرق البحر المتوسط ​​في منافستها مع اليونان وقبرص بشأن الوصول إلى الهيدروكربونات المكتشفة مؤخرًا، وأبلغ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا كانت مخطئة في نشرها مرتزقة سوريين في الصراعات في ليبيا وناغورنو كاراباخ.

وسعى حلف الناتو إلى لعب دور الوساطة بين تركيا واليونان، وإنشاء آلية تفادي التضارب تهدف إلى تجنب خطر المواجهة المباشرة.

ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قوله عقب اجتماع وزراء الخارجية: “إنني ملتزم بتعزيز هذه الآلية حتى يمكن أن تكون هناك إجراءات شاملة لبناء الثقة”.

وفي الشهر الماضي، قال بومبيو، في تصريح لصحيفة لو فيغارو: إن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا الأخيرة في الشرق الأوسط.

وصرح بومبيو: “نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية”.

وأشار إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورني كاراباخ مع أرمينيا، وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

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