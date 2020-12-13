بيتي مارتينيز يقترب من مغادرة النصر والانضمام لفريق أرجنتيني

المواطن - محمد سمعه

يشعر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، بغضب شديد؛ وذلك بسبب النتائج السلبية التي يحققها العالمي بالفترة الأخيرة.

وكان مارتينيز شارك في مباراة النصر ضد الأهلي التي أُقيمت أمس السبت بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب ريفربليت يُراقب وضع بيتي مارتينيز:

وقالت صحيفة Elcrack Deportivo: إن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو يُفكر في إحضار مارتينيز لصفوف نادي ريفربليت الأرجنتيني بدلًا من البقاء في النصر المعرض للهبوط.

وكان بيتي مارتينيز انضم لصفوف النصر في صيف 2020 قادمًا من نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

وفي وقت سابق، كشف صفوان السويكت رئيس نادي النصر، عن طلبه من النجم المغربي نور الدين أمرابط وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بـ العالمي بالفترة الأخيرة.

ويعيش العالمي فترة صعبة حاليًّا حيث منذ توديع الفريق لدوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، والفريق يمر بحالة سيئة، حيث خسر نهائي كأس الملك ضد الهلال وخسر ست مباريات من أصل 8 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السويكت يطلب من أمرابط مغادرة النصر:

ووفقًا لـ تقارير إخبارية فإن السويكت طلب من أمرابط البحث عن نادٍ آخر للانتقال له بسبب هبوط مستواه، وعدم وجود رغبة داخل أصفر العاصمة للإبقاء عليه.

وفي هذا السياق أكد الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله أن إدارة العالمي طلبت من وكيل أمرابط البحث له عن نادٍ جديد من أجل الانضمام له.

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