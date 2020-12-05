تحديد موعد رحيل رومارينيو عن الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحافية عن أن اللاعب البرازيلي رومارينيو يستعد لتوديع نادي الاتحاد والرحيل عنه بالفترة المقبلة.

وكانت تقارير قالت إن فريقاً خليجياً مهتماً بضم اللاعب البرازيلي في يناير المقبل حيث يسعى هذا الفريق لاستغلال أزمات المهاجم البرازيلي مع العميد.

وكان اللاعب البرازيلي هدد بفسخ العقد والرحيل عن الاتحاد بسبب حقوقه المالية المتأخرة، لكن الأزمة تم حلها وتم منح الرواتب المتأخرة للاعب.

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة “اليوم” إن نادي الاتحاد لن يُفرط في رومارينيو لأنه عنصر مهم بالفريق.

أرقام رومارينيو مع الاتحاد

ونجح اللاعب البرازيلي في إحراز 37 هدفًا وصنع 7 آخرين وذلك خلال 60 مباراة رسمية مع الفريق الكروي الأول.

يذكر أن نادي الاتحاد سيلاقي الوحدة غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إنجاز مميز لنجم الاتحاد بالبطولة العربية

وفي وقت سابق، نجح مهاجم نادي الاتحاد، في تحقيق رقم مميز له، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي الشباب خلال مباراة الأربعاء الماضي بين الفريقين في ذهاب دور الـ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحقق رومارينيو رقمًا مميزًا، حيث سجل على الأقل هدفًا في كل الأدوار الإقصائية مع العميد بالموسم الحالي من البطولة العربية.

وكان رومارينيو سجل هدفا في شباك العهد اللبناني بدور الـ32، ثم 3 أهداف في شباك نادي الوصل الإماراتي بدور ثمن النهائي، وهدفًا ضد نادي أولمبيك آسفي المغربي في دور الـ8 من عمر البطولة.

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