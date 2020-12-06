تراجع إصابات كورونا مؤشر إيجابي يحسب للمجتمع

المواطن - محمد داوود- جدة

اعتبر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أن تراجع إصابات كورونا في السعودية مؤشر إيجابي وقوي على وعي المجتمع ودوره في تطبيق التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية.

استمرار دور المواطن

وقال في تصريحات لـ”المواطن”، أن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة كورونا وتراجع حالات الإصابات يدعو أيضًا إلى استمرار دور المواطن لأن الوضع مازال مرتهنًا على وعي المجتمع وبالتالي فإن استمرار الوعي بخطورة المرحلة لن يترك أي ثغرات للفيروس الشرس، فمعروف أن الفيروس يتميز بخواص عديدة منها سرعة الانتشار، التغلغل في أجساد من يعانون من الأمراض وخصوصًا المزمنة منها، والتأثير على كبار السن أكثر.

الكمامة والتباعد الجسدي

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي؛ إذ إن هذه الاشتراطات الصحية ستستمر لفترة تقارب العام، وربما أكثر إلى أن يتم تطعيم جميع أفراد المجتمعات ضد كورونا، والإعلان رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية بخلو العالم من الفيروس المزعج.

إصابات كورونا الجديدة في السعودية

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، آخر مستجدات حول إصابات كورونا في المملكة بعد تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358713 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 317 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافي 348879 حالة ولله الحمد، وأكدت “الصحة” تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5965 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3869 والحالات الحرجة 600 حالة.

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