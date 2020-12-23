تراجع يوفنتوس في ترتيب الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

خذل يوفنتوس جماهيره وخسر ضد فيورنتينا بثلاثية دون رد، ليتراجع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس ضد فيورنتينا

ولعب يوفنتوس ضد فيورنتينا على ملعب “أليانز ستاديوم”، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وخسر بنتيجة 3/0، سجلها دوسان فالهوفيتش ومارتن كاسيريس، بجانب أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه.

وتُعد خسارة يوفنتوس بمثابة الصدمة لجماهيره، حيث إنها على ملعبه وتسببت في تراجعه إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة، فيما وصل رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة في المركز الـ14.

ترتيب الدوري الإيطالي

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم كالتالي؛ ميلان في الصدارة برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن إنتر ميلان، ثم نابولي بـ24 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل، فيما حل يوفنتوس رابعًا بنفس النقاط، بالتساوي مع روما.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو المركز السادس برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتالانتا ولاتسيو، ثم هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، وحل سامبدوريا عاشرًا بـ17 نقطة، يليه أودينيزي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بينفينتو.

ويقع كالياري في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 14 نقطة، متساويًا مع بولونيا وفيورنتينا، وبفارق نقطتين عن بارما، ثم سبيزيا في المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروتوني في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط، ثم تورينو برصيد 7 نقاط، ويتذيل جنوة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بـ7 نقاط.

شارك الخبر