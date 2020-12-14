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تراحم تبوك تبدأ توزيع 200 جهاز لوحي على أبناء وبنات مستفيديها
بهدف تمكينهم من استخدام الوسائل التعليمية المناسبة

تراحم تبوك تبدأ توزيع 200 جهاز لوحي على أبناء وبنات مستفيديها

2020/12/14
الساعة 10:37 مساءً
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تراحم تبوك تبدأ توزيع 200 جهاز لوحي على أبناء وبنات مستفيديها
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

بدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة تبوك، توزيع 200 جهاز لوحي “تابلت” على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها، الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بجميع مراحل التعليم، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي: “إن هذه البادرة تأتي ضمن جملة من مبادرات اللجنة الرئيسية الاجتماعية والتنموية التي تضطلع بها خدمةً لأسر السجناء والمفرج عنهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لتمكين المستفيدين من أنشطتها بأفضل الممارسات التعليمية لإيجاد مبادرات ستكون جديدة كليًّا بهوية تعليمية مختلفة، إيمانًا منها بأهمية التعلم للوصول إلى صناعة المفكرين وتهيئة المنجزين لإطلاق قدراتهم وإمكاناتهم وسط بيئة تعليمية تعاونية تشجع الجميع للعمل معًا.

وأعرب الحارثي عن شكره للأمين العام تركي البطي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم على دعم اللجنة بتبوك، وتمكينها لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، داعيًا رجال الأعمال والقطاع الخاص بالمنطقة إلى تكثيف دعمهم للأسر وتقديم أوجه المساعدة لهم.

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