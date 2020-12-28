ترتيب بيراميدز في الدوري المصري بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز من تحقيق فوز صعب أمس الأحد بالجولة الرابعة من الدوري المصري، على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

وكان المدافع علي جبر تمكن من إحراز الهدف الوحيد لفريقه بالدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

بيراميدز يُحقق أول فوز في الدوري المصري

وحافظ فريق المدرب الأرجنتيني أروابارينا على تقدمه بهدف، لينجح في تحقيق أول فوز له ببطولة الدوري المصري موسم 2020/2021.

وأصبح رصيد بيراميدز 4 نقاط في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند ست نقاط في المركز الرابع في جدول الترتيب.

وفي وقت سابق نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي أن فريقه دخل في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد لاعبي الزمالك من أجل الانضمام لفريق المدرب الأرجنتيني أروابارينا خلال الفترة المقبلة.

وتحدث عمرو بسيوني لـ برنامج ” جمهور الثالثة” مع الإعلامي إبراهيم فايق مؤكدًا أن النادي طلب فقط ضم مدافع الزمالك محمود حمدي الونش لكن أيمن يونس المسؤول في الزمالك رفض فتح الموضوع بالفترة الحالية.

كما أعرب عمرو بسيوني عن غضبه من ما أسماه بـ ” الإرهاب المعنوي” للاعب رمضان صبحي بعد انتقاله من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لنادي بيراميدز وذلك قبل بدء الموسم الحالي.

هجوم كبير على رمضان صبحي

وأكد بسيوني أن كل هذا الهجوم يأتي لأن رمضان صبحي كان لاعبًا في الأهلي المصري، مضيفًا أن العاطفة هي أمر جماهيري بحت، ولكن لا علاقة لها بلاعب كرة القدم المحترف.

كما أشار بسيوني إلى أن الأمر وصل إلى السخرية من رمضان صبحي عن طريق أحد الإعلاميين حيث قال الأخير بأن رمضان صبحي لن يجد من يدفع له ثمن وجبة في مطعم بعد رحيله عن الأهلي.

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