تشكيلة مباراة الهلال والشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والبرتغالي بيدرو كايشينيا عن تشكيلة مباراة الهلال والشباب المقرر انطلاقها، بعد قليل.

الهلال والشباب

وتُقام مباراة الهلال والشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عند الساعة 7:50 مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والشباب اليوم كالتالي؛ حبيب الوطيان، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كل من؛ عبدالله الجدعاني، متعب المفرج، أمير كردي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، فواز الطريس، لوسانو فييتو، صالح الشهري وعمر خربين.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الليوث في مباراة الهلال والشباب كالتالي؛ زيد البواردي، محمد سالم، أحمد شراحيلي، إيغور، متعب الحربي، تركي العمار، ألفريد ندياي، حسين القحطاني، نواف العابد، فابيو مارتينيز وعبدالله الحمدان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراة اليوم كل من؛ محمد الدوسري، خالد الدبيش، علي مجرشي، عبدالملك الخيبري، عبدالله الزوري، ناصر العمران، جمال باجندوح، كريستيان جوانكا وماكيتي ديوب.

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