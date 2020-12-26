تصرف مثير للاندهاش من أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

واصل اللاعب النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر السابق، تصرفاته المثيرة للاندهاش، وذلك بعد رحيله عن نادي النصر في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة Score Nigeria النيجيرية: إن موسى رفض عروضًا من أندية أمريكية وروسية رغم قوة المنافسة في الدوريات هناك في تصرف أثار الدهشة؛ بسبب أن اللاعب النيجيري يرغب في الانضمام لنادٍ أوروبي كبير رغم أنه بعيد عن ممارسة كرة القدم منذ نهاية موسم 2019/ 2020.

أرقام أحمد موسى مع النصر:

ولعب موسى 57 مباراة مع النصر في كافة البطولات، ونجح خلالها في إحراز 11 هدفًا وصناعة 14 هدفًا آخرين.

حقيقة وجود مؤامرة من لاعبي النصر على موسى:

وفي وقت سابق، كشف جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعبين، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود مؤامرة من لاعبي النصر لعدم إظهار موسى بالشكل الجيد في أرضية الملعب.

وتحدث الظفيري لقناة 24 الرياضية قائلًا بأن موسى اشتكى من وجود مؤامرة من بعض لاعبي النصر لعدم إظهاره بشكل جيد في أرضية الملعب عن طريق عدم تمرير الكرة له.

وأضاف الظفيري أن موسى شعر أن هذا الأمر كان سببًا في سوء مستواه مع أصفر العاصمة لذلك قرر الرحيل.

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