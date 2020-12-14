تطور جديد يصدم جمهور النصر حول شكوى ” كاس” ضد بيرسبوليس

المواطن - محمد سمعه

سبق لـ مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أن أعلن في بيان أن النادي سيتخذ إجراء بتوجيه شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” ضد نادي بيرسبوليس الإيراني، بعد رفض الاحتجاج والاستئناف من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخرًا.

وكان العالمي تقدم بشكوى لـ الاتحاد الآسيوي ضد بيرسبوليس بسبب عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبيه في دوري أبطال آسيا 2020، التي ودعها أصفر العاصمة من دور الـ4.

وصدم الناقد الرياضي عثمان أبو بكر مالي الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية جماهير العالمي قائلًا بأن أصفر العاصمة لم يُرسل أي شكوى من الأساس لـ محكمة التحكيم الرياضية، مضيفًا أنه تحدث مع بعض القانونيين في الأمر، وأكدوا له بأن أصفر العاصمة لم يُرسل أي شكوى إلى ” كاس”.

أولسان يواجه بيرسبوليس في النهائي

وبالفعل كان ما ذكره الناقد الرياضي صحيحًا، بدليل أن النادي الإيراني لم يُعاقب، وسيواجه فريق أولسان الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل الموافق 19 ديسمبر.

النصر في المركز قبل الأخير

ويمر الفريق الكروي الأول بـ النصر بفترة صعبة، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الـ15 ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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