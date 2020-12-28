تعرف على الهواتف التي سيتوقف عليها تطبيق واتساب

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

لن يتمكن مستخدمو واتساب الذين يستخدمون التطبيق على آيفون 4 أو أجهزة أندرويد القديمة من استخدام التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2021.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أوقفت منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك دعمها لنظام التشغيل آي أو إس 9، وهو برنامج التشغيل الذي أصدرته شركة أبل في عام 2015.

توقف واتساب عن تلك الأجهزة:

وسيتأثر المستخدمون الذين لديهم أجهزة قديمة سواء نظام تشغيل أندرويد أو آي أو إس بتوقف التطبيق بشكل نهائي.

كان نظام التشغيل آي أو إس 9 هو آخر تحديث للبرنامج يمكن أن يتلقاه هاتف آيفون 4، ولهذا فإن واتس اب لن يكون متوفرًا على هذا الإصدار.

ويعتبر واتساب أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، مع 2 مليار مستخدم، كما يحظى واتساب بشعبية في جميع أنحاء العالم، في الأماكن التي لا تزال فيها الهواتف الذكية الرخيصة والقديمة شائعة.

وبالنسبة لهواتف آيفون القديمة مثل آيفون 4S وآيفون 5 وآيفون 5S وآيفون5C وآيفون 6 وآيفون 6S، أغلب تلك الموبايلات قد تكون تعمل بنظام ios 8، فبالتالي تطبيق واتساب سيتوقف عليها، لكنك تستطيع بكل سهولة عمل update لنظام التشغيل وترقيته لنظام ios9؛ وبالتالي التطبيق سيواصل العمل دون توقف، كما سيتوقف على أي موبايل يعمل بنظام قبل أندرويد 4.0.3.

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