تعرف على تشكيلة الأهلي لمواجهة العين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لـ الأهلي تشكيلة الراقي لمواجهة نادي العين في دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيلة الأهلي الرئيسية

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “محمد العويس، عبدالباسط هندي، لوكاس ليما، محمد خبراني، عبدالله حسون، فيجسا، إدريس فتوحي، ماركو مارين، ألكسندر ميتريتا، صامويل أوسو، عثمان الحاج”.

أما التشكيلة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، علي الأسمري، حسن القيد، هاني الصبياني، عبدالرحمن غريب، معتز هوساوي، نوح الموسى، حسين المقهوي، سلمان المؤشر”.

سبب نقل مباراة الراقي والعين

وفي يوم الأحد الماضي، قررت لجنة المسابقات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الأهلي والعين في ثمن نهائي كأس الملك، وذلك بسبب أعمال الصيانة الشتوية.

وستُنقل المباراة إلى الملعب الرديف بـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاء القرار بناءً على الإفادة التي تلقتها لجنة المسابقات من إدارة تشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، الذي يُفيد ببدء أعمال الصيانة الشتوية لملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن اللجنة المعنية التي تضم في عضويتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين زارت الملعب الرديف خلال الفترة الماضية، كما قامت بالاطلاع على جاهزية الملعب لاحتضان المباريات والتأكد من مطابقته لشروط ومعايير رابطة دوري المحترفين.

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