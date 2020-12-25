تعرف على فوائد حليب البقر للأمهات أثناء الرضاعة الطبيعية وأطفالهن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

خلصت دراسة إلى أن أطفال الأمهات اللائي يشربن كمية أكبر نسبيًّا من حليب البقر أثناء الرضاعة الطبيعية أقل عرضة للإصابة بالحساسية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أجرى باحثون من السويد دراسة على 508 من الأمهات وأطفالهن، ووجدوا أن أمهات الأطفال الذين يعانون من الحساسية شربوا كميات أقل من حليب البقر.

فوائد حليب البقر:

وعلى الرغم من أن الفريق قال: إن الآلية الدقيقة لفوائد الحليب غير واضحة، إلا أنهم يعتقدون أنه قد يساعد على تنشيط جهاز المناعة لدى الطفل.

وتعتبر تلك هي الدراسة الأولى التي اختبرت النساء بحثًا عن آثار منتجات الألبان في الدم وحليب الأم.

وقالت مؤلفة البحث وعالمة التغذية ميا سترافيك من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا: “لقد وجدنا أن أمهات الأطفال الأصحاء يستهلكون حليب البقر أثناء الرضاعة الطبيعية”، وأضافت: “النظام الغذائي هو عامل يمكن أن يكون للوالدين فيه تأثير مباشر”.

كما أن إحدى الفرضيات أكدت أن حليب البقر يحتوي على شيء ينشط جهاز المناعة لدى الطفل ويساعده على تطوير القدرة على التحمل، ويمكن العثور على هذا السبب غير المعروف حتى الآن في دهون الحليب أو في محتواه من البروتين.

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