تعليق حمدالله الأول بعد تتويجه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، سعادته، وذلك بعد أن تُوج هدافًا لـ بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وذكر الموقع الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت أن حمدالله تُوج هدافًا للبطولة رغم تساويه في عدد الأهداف مع البرازيلي جونيور نيغراو لاعب فريق أولسان الكوري، حيث جاء ذلك نتيجة تسجيل حمدالله لـ أهدافه السبعة في دقائق لعب أقل بلغ مجموعها 653 دقيقة.

أحداث نهائي دوري أبطال آسيا 2020:

وبدأ الشوط الأول من مباراة أولسان وبيرسبوليس بضغط هجومي من قبل الفريقين سعيًا لإحراز الهدف الأول، حيث تمكن بيرسبوليس من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب مهدي عبدي بالدقيقة الـ45، ثم أضاف اللاعب البرازيلي جونيور نيغراو هدف التعادل لـ أولسان بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق أولسان من محاولاته الهجومية ليُحرز الهدف الثاني عبر اللاعب نيغراو بالدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء.

أولسان يحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه: وبحث فريق بيرسبوليس بعد ذلك عن إضافة الهدف الثاني لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، ولكن دون جدوى ليحقق أولسان لقب دوري أبطال آسيا عن العام الحالي. وكانت مباراة أولسان وبيرسبوليس في نهائي البطولة الآسيوية، أُقيمت على ملعب الجنوب في قطر. يذكر أن أولسان صعد للقاء النهائي بعد إقصاء فريق فيسيل كوبي الياباني من دور الـ4، بينما صعد بيرسبوليس بعد الفوز على النصر بركلات الجزاء الترجيحية في دور نصف النهائي.

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