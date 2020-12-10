تعليق متحدث النصر السابق بعد تغريم حمدالله

المواطن - محمد سمعه

أبدى سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر، تعليقه على تغريم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب العالمي 20 ألف ريال من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وغرد الصرامي قائلًا: “عاقبوا الهداف الكبير وتجاهلوا معاقبة من عطل حوار المدرب فضائيًا، فحسبنا الله”.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا علق على أحد أخطاء الحكم في لقاء الاتفاق، لكن البث انقطع مع القناة الناقلة لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك أُغلقت المكالمة.

سبب معاقبة حمدالله

وكانت لجنة الانضباط، أشارت إلى أن حمدالله غاب عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو بعد نهاية مباراة النصر ضد الاتفاق، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة.

ولفتت إلى أن اللاعب المغربي خالف المادة (63- 2) من اللائحة، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشددة على أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139.

نجم النصر يُهدر ويعود للتهديف من جديد

وكان المهاجم المغربي قد أهدر ركلة جزاء ضد الاتفاق مع بداية أحداث الشوط الثاني، قبل أن يحرز أخرى في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نقطة غالية.

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