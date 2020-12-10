تغريم عبدالرزاق حمدالله 20 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن توقيع غرامة مالية على نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تغريم عبدالرزاق حمدالله

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن عبدالرزاق حمدالله غاب عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو بعد نهاية مباراة النصر ضد الاتفاق، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة.

ولفتت إلى أن حمدالله خالف المادة (63- 2) من اللائحة، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشددة على أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد أهدر ركلة جزاء ضد الاتفاق مع بداية أحداث الشوط الثاني، قبل أن يحرز أخرى في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نقطة غالية.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العالمي المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط فقط، من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والخسارة في 5 لقاءات، ونجح في تسجيل 7 أهداف واستقبل 11 هدفًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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