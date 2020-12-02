تغريم كاريلي 10 آلاف دولار

المواطن - مروة نبيل

يعتزم الاتحاد العربي لكرة القدم، تغريم المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لغيابه عن المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه الاتحاد ضد الشباب.

ويلعب الشباب ضد الاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد العربي يُغرم كاريلي

وتخلف كاريلي عن المؤتمر الصحافي، وقاد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التي بدأت بتمارين لياقية قبل أن يُطبق بعض الجمل التكتيكية والفنية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشدد مصدر رسمي في الاتحاد العربي لكرة القدم لـ”الرياضية”، على أنهم سيغرمون كاريلي مبلغ 10 آلاف دولار لغيابه عن المؤتمر الصحافي الذي أُقيم بالأمس، قبل مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم.

وترددت أنباء أن المدرب البرازيلي عن المؤتمر الصحافي، جاء احتجاجًا على عدم رد الاتحاد العربي على طلب مسؤولي لعب مباراة الإياب على ملعبهم أسوةً بالشباب.

وعلق المصدر على هذه الأنباء قائلًا: “ملعب نادي الشباب يلبي اشتراطات الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي، ويستوفي شروطنا، ومنها أن غرفة الملابس في الملعب تضم 22 مقعدًا للاعبين، والمراقب الطبي في الاتحاد العربي أجاز ذلك”.

شرط نقل مباراة الاتحاد إلى ملعبه

وأضاف: “إذا رغب الاتحاد في لعب المباراة على ملعب النادي، فعليه توفير اشتراطات الاتحاد العربي، ولاسيما الإضاءة، ثم مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل المباراة إلى ملعبه، عوضًا عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الجوهرة، المعتمد لمباريات الفريق في الدوري، وفقًا لاتحاد القدم السعودي”.

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: “لا مانع لدينا من أن يلعب الاتحاد على ملعبه، بعد أن يُكمل شروط الاتحاد العربي لكرة القدم”.

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