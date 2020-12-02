كاريلي يغيب عن مؤتمر مباراة الشباب

المواطن - مروة نبيل

غاب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، عن المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة العميد ضد الشباب في البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

كاريلي يغيب عن المؤتمر:

وتخلف كاريلي عن المؤتمر الصحافي الذي أُقيم، مساء الثلاثاء، وقاد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التي بدأت بتمارين لياقية قبل أن يُطبق بعض الجمل التكتيكية والفنية، استعدادًا لمباراة الشباب.

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية.

الاتحاد يستهدف الفوز الأول:

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز ضد الشباب، وتحقيق الفوز أملًا في التأهل إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في المواسم الأخيرة.

وتُعد مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، هي الثالثة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات البطولات العربية، وفشل العميد في تحقيق الفوز في المواجهتين السابقتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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