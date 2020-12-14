تفاصيل مثيرة وراء غياب ياسر الشهراني عن تشكيل مباراة الهلال والوحدة

المواطن - محمد سمعه

غاب اللاعب ياسر الشهراني عن التشكيل الأساسي لـ الأزرق في مباراة الهلال والوحدة، التي أُقيمت أمس الأحد بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة انتهت بخسارة نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف من فرسان مكة في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

السر وراء غياب ياسر الشهراني:

ووفقًا لـ تقارير إخبارية فإن غياب ياسر الشهراني جاء بسبب قرار تأديبي لمماطلته في تجديد عقده مع الأزرق، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي الرياضي فيصل الناشري عبر حسابه في “تويتر”.

وأضاف الناشري أن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وجد أنه متأخرًا في النتيجة، أمام الوحدة، لذلك قرر الدفع بالشهراني مع بداية الشوط الثاني.

من جانبها قالت صحيفة “اليوم”: إن ياسر الشهراني وسلمان الفرج أصبحا قريبين من تجديد العقد مع الأزرق لمدة 3 سنوات مقبلة.

رسالة نارية من الهريفي بعد مباراة الهلال والوحدة:

وفي وقت سابق، وجه فهد الهريفي، لاعب النصر الأسبق، رسالة نارية إلى بعض لاعبي الهلال الذين يُماطلون حول تجديد عقودهم مع أزرق العاصمة.

وغرد الهريفي قائلًا: “أغلب المباريات الماضية، لم يقدم الكثير من نجوم الأزرق مستواهم لأن الفوز يُخفي العيوب، وتخيلوا بعض لاعبيه المهمين يُطالبون بزيادة في العقود وهم طول هذه الفترة ليس لهم وجود أو تأثير، إنها المجموعة والفوز يُغطي العيوب، أقول لهم جدد وأحمد ربك، لو أنت في ناد ثاني ما كنت لبست شعار المنتخب والوطن”.

وفي وقت سابق وقبل مباراة الهلال والوحدة، ألمح اللاعب الدولي سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، لاقترابه من تجديد عقده مع أزرق العاصمة، وذلك بعد أن نشر صورة عبر Story حسابه في موقع “الإنستجرام”.

ونشر الفرج صورة له بعد تجديد عقد زميله في الفريق عبدالله عطيف، حيث جاءت الصورة وهي محمولة بتعبير شخص ينتظر شيئًا بعين مُركزة وثاقبة.

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