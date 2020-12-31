تكرار إصابة عبدالفتاح عسيري يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

علق نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور على تكرار إصابة عبدالفتاح عسيري، الأمر الذي أبعده عن المشاركة مع العالمي باستمرار.

تكرار إصابة عبدالفتاح عسيري

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “للمرة الثالثة تعاود الإصابة.. حتى أصبحت أشك أن المشكلة في المعالج وليست الإصابة اللاعب الخلوق عبدالفتاح عسيري”.

وتابع نجم العالمي السابق حديثه عن عبدالفتاح عسيري: “يجب عرض اللاعب على طبيب متخصص في إصابات الملاعب رغم معرفتي بأن الخطوات الصحيحة لإصابة فتاح، علاج بجهاز الاتنتراساوند حتى التعافي من الإصابة”.

وأضاف: “وبعد الجري إن كانت الأمور صحيحة يدخل مرحلة تقوية العضلة بطريقة معينة وبعدها سباحة يومياً مع لبس حذاء الغواصين وهذه الطريقة الوحيدة المفيدة لتقوية عضلة الساق أسوء لعصابات اللاعب ينفي التمزقات هي الأولى؛ تمزق عضل أسفل البطن، وبعدها تمزق الساق”.

النصر في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيصلي، اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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