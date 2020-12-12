جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف للجنسين في 10 تخصصات

المواطن - حفر الباطن
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أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين رجال ونساء من حملة شهادة الدكتوراه (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ) لبعض التخصصات كما يلي:
- الصيدلة
- علم التشريح
- علم وظائف الأعضاء
- إدارة وتقنية المعلومات الصحية
- التمريض
- التغذية الإكلينيكية
- الهندسة الكهربائية
- هندسة التصميم الداخلي
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
– شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
- التوافق بالتخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
- إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات والخبرات والسيرة الذاتية.
- إرفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.
- حصول المتقدم على أقسام اللغة الإنجليزية على درجة (97) في اختبار ستيب أو ما يعادلها في التوفل أو آيلتس.
- أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
- أن يكون للمتقدم بحوث منشورة في مجلات علمية مصنفة أو مدرجة ضمن القوائم المعتمدة من المجلس العلمي للجامعة.
- ألا يقل عدد البحوث المنشورة عن (بحث واحد لأستاذ مساعد، بحثين لأستاذ مشارك).
- اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعية.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا.
- يجوز لمجلسي القسم والكلية وموافقة المجلس العلمي الاستثناء من بعض الشروط أعلاه في حال ندرة التخصص أو تميز المتقدم.
آلية تقديم الطلبات:
يتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائيًّا.
المستندات المطلوبة :
- سيرة ذاتية
- نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية
- نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية
- نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحلة
- في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.
- بيان خدمة للموظف الحكومي، وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.
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– للتقديم من خلال الرابط التالي (https://portal.uhb.edu.sa) اعتبارًا من يوم غد الأحد تاريخ 28/ 04/ 1442هـ.