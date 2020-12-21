جمال عارف: النصر ممنوع التعثر

المواطن - مروة نبيل

شدد الإعلامي جمال عارف على صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة بنادي النصر ضد نظيره الباطن، بعد تراجع نتائج العالمي هذا الموسم.

النصر ممنوع التعثر:

ويلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق جمال عارف على مواجهة العالمي ضد الباطن، خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “النصر ممنوع التعثر.. الخسائر المتتالية تصيب الفريق بالإحباط”.

ولفت إلى أن العالمي لا زال يُعاني ولم يتجاوز الفترة الصعبة، مضيفًا: “الفريق الأصفر لم يخرج من النفق المظلم حتى بعد تأهله في الكأس.. مباراته أمام الباطن صعبة”.

العالمي هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 6 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في مباراة وتعادل في أخرى، ليحتل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تهدئة غضب الجماهير بشكل مؤقت، بعد الفوز على الرائد، يوم الأربعاء الماضي، ليخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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