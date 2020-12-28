جماهير ليفربول تُهاجم يورجن كلوب !

المواطن - محمد سمعه

هاجمت جماهير ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورجن كلوب وذلك بسبب سوء اختياراته للتشكيل الذي خاض مباراة أمس الأحد ضد نادي ويست بروميتش آلبيون بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان اللقاء انتهى بتعادل الريدز ضد نادي ويست بروميتش آلبيون بهدف لكل فريق.

وانتقدت جماهير الريدز عبر “تويتر” المدرب كلوب وذلك بسبب عدم إشراكه للاعب السويسري شيردان شاكيري في المباراة ودفعه بعناصر أخرى لم تؤثر بالإيجاب لمصلحة الريدز في المباراة.

مدرب ليفربول ظلم شاكيري !

وأكدت فئات عريضة من جماهير الريدز أن إشراك السويسري شاكيري كان سيؤثر بالإيجاب في نتيجة المباراة لمصلحة الريدز.

ويستعد الريدز، لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد بعد غد الأربعاء يوم 30 ديسمبر بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الجار نادي إيفرتون صاحب المركز الثاني.

كلوب يعلق على اقتراب محمد صلاح من الرحيل

وفي وقت سابق، سخر المدرب يورجن كلوب من التقارير التي ذكرت مؤخرًا أن المصري محمد صلاح بصدد الرحيل عن ليفربول في شهر يناير المقبل.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: “أرى أن السبب الوحيد الذي يجعل صلاح يُغادر الريدز ربما الطقس حاليًّا في إنجلترا، هل ترون أنه يُوجد سبب آخر؟! ليفربول واحد من أكبر الأندية بالعالم، ونحن ندفع أموالًا جيدة مثل كل الأندية، ولدينا قاعدة جماهيرية”.

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