جمعية بناء تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المواطن - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يلقاه القطاع الخيري من دعم بشكل عام وجمعيات الأيتام بشكل خاص مكنت الجمعيات من التطور والمنافسة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

إنجازات جمعية بناء

جاء ذلك بمناسبة فوز جمعية بناء بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي؛ وهو ما يعد إنجازاً جديداً يضاف لإنجازات الجمعية المختلفة، ويأتي في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ما كان له أكبر الأثر في تطورات عديدة تشهدها الجمعيات الخيرية ، وأضاف سموه أن فوز الجمعية بالجائزة يأتي تقديراً للعمل المنظم والتخطيط الاستراتيجي والذي انتهجته الجمعية منذ إنشائها متطلعاً أن تكون الجائزة الجديدة حافزاً لاستمرار التميز بالجمعية.

8 معايير للمفاضلة والاختيار

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن المعايير التي تم على أساسها تم اختيار الجمعية تضمنت ثمانية معايير حيث جاء المعيار الأول القيادة الإدارية وتشتمل تحديد التوجه الاستراتيجي ودعم ثقافة الجودة والتميز والإبداع والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، كما جاء المعيار الثاني التخطيط الاستراتيجي والثالث معيار الموارد البشرية واشتمل أعداد خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية والتواصل والمشاركة، وأضاف الخالدي أن المعيار الرابع تضمن الشراكات والموارد والخامس تضمن إدارة العمليات والمنتجات والخدمات أما المعيار السادس فتضمن نتائج المستفيدين واشتمل مقاييس رأي المستفيدين ومؤشرات الأداء المتعلقة بهم وجاء المعيار السابع حول نتائج الموارد البشرية والثامن حول نتائج الأداء الرئيسية.

يذكر أن جمعية بناء تأسست في عام 2010 وقد حصلت على سبع جوائز محلية وخليجية وإقليمية منها الفوز بجائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية لعامي 2015-2016 والتشرف باستلام التكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

كما فازت بجائزة الشفافية من مؤسسة سعفة لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية ثم جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري وعلى المستوى الخليجي الفوز بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017 وكذلك الحصول على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي ومؤخراً في عام 2019 جائزة المشروعات الاجتماعية الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

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