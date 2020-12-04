جيرو الأفضل بالجولة الخامسة من أبطال أوروبا 2021

المواطن - مروة نبيل

توج مهاجم نادي تشيلسي، الفرنسي أوليفييه جيرو بجائزة أفضل لاعب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

جيرو يخطف نجومية الجولة

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن فوز جيرو بجائزة الأفضل في الجولة الخامسة، بعد تألقه اللافت مع تشيلسي، حيث نجح في تسجيل سوبر هاتريك ضد إشبيلية الإسباني.

ونافس جيرو، التركي عرفان كان قهوجي مهاجم إسطنبول باشاك شهير، والذي سجل هاتريك ضد لايبزيج، وخسر فريقه برباعية، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بعد تسجيله ثنائية ضد بوروسيا مونشنجلادباخ ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3/2.

كما كان يُنافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، الألماني ميرجيم بيريشا مهاجم ريد بول سالزبورج، والذي سجل ثنائية في شباك لوكوموتيف موسكو، ليساهم في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدفين.

المهاجم الفرنسي يتألق

وخطف أوليفييه جيرو الأنظار خلال مباراة فريقه تشيلسي ضد إشبيلية الإسباني، ليُحقق العديد من الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الفريقين ضمنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي من الجولة الماضية.

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