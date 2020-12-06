حذاء بمليون دولار!

المواطن - متابعة

قد يصبح العالم قريبًا على موعد مع أغلى حذاء رياضي، إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة حذاء صممته شركة “أديداس” للتجهيزات الرياضية، وصانع الخزف الألماني “ميسن”، مليون دولار، وذلك في مزاد إلكتروني.

وكانت دور مزادات قد بدأت في السنوات الأخيرة تولي اهتمامًا ببيع الأحذية الرياضية لهواة الجمع، لكنها لم تعرض حتى الآن سوى نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات محدودة.

أما النموذج الذي يُعرض للبيع عبر الإنترنت من الاثنين حتى 16 ديسمبر، فهو فريد من نوعه وقدرت “سوذبيز” قيمته بما بين دولار واحد ومليون دولار.

وسيخصص ريع هذا المزاد لمتحف بروكلين في نيويورك ولبرامجه الموجهة إلى شباب المدينة.

وقد استوحي تصميم هذا الحذاء من أحذية “زد إكس 8000” التي طرحتها “أديداس” للبيع ولقيت إقبالًا شعبيًّا كبيرًا.

وتولى حرفيون من “ميسن” تلوين الحذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على فردتيه قطعًا خزفية مزينة أيضًا.

وهذا الحذاء الرياضي غير مخصص للاستخدام الفعلي، ولا يمكن بالتالي انتعاله، وفق ما أوضحت وكالة فرانس برس.

وقد يساهم تصميم هذا الحذاء وندرته وسعره في الارتقاء بسوق الأحذية الرياضية المخصصة لهواة الجمع إلى مرحلة جديدة.

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