حراس الهلال يتألقون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

المعيوف يتألق مع الهلال

واضطر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو للاستعانة بـ3 حراس خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإصابات، إلا أنهم تألقوا بشكل لافت، وساهموا في تصدر الزعيم لجدول ترتيب البطولة.

وبدأ حارس المرمى عبدالله المعيوف كأساسي الموسم الحالي، حيث لعب 4 مباريات؛ وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات، واستقبل هدفًا واحدًا خلال مباراة أبها التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وتعرض المعيوف لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وأثبتت الفحوصات غيابه عن الزعيم لمدة 4 أسابيع، وبدأ مرحلة الجري قبل أن تُعاوده الإصابة مؤخرًا، ليتأكد ابتعاده عن الفريق لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع.

الوطيان والجدعاني يخطفان الأنظار



ودفع لوشيسكو بالحارس حبيب الوطيان في ديربي الرياض بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُساهم في أول مباراة له بقميص الهلال بتحقيقه لفوز هام بهدفين دون رد، إلا أنه أُصيب بتمزق في العضلة الأمامية.

وشارك عبدالله الجدعاني في مباراة الفتح بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في المواجهة التي حسمها الزعيم بنتيجة 3/0.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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