المواطن - مروة نبيل

يبدأ حسين عبدالغني الاستعداد لمهام منصبه الجديد كمدير تنفيذي لكرة القدم في نادي النصر، حيث سيلتحق ببرنامج خاص خلال الأيام المقبلة.

حسين عبدالغني يستعد لمهمته الجديدة

وسيلتحق حسين عبدالغني ببرنامج القيادة والإدارة الرياضية في كرة القدم من الاتحاد الأوروبي “يويفا” وأكاديمية مهد الرياضية الذي يقدمه معهد إعداد القادة من 7 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 9 أشهر.

وأشارت مصادر خاصة لـ”الرياضية” إلى أن النجم الدولي السابق سينضم إلى البرنامج التدريبي الذي يعقد افتراضيًا، لرغبته في دخول مجال القيادة الرياضية عن طريق الحصول على شهادة علمية.

ويأتي برنامج القيادة والإدارة الرياضية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي “يويفا” وأكاديمية مهد الرياضية التي أطلقها وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حيث يستهدف لاعبي كرة القدم السعودية السابقين.

مدير الكرة الجديد في النصر

ومن المقرر أن يبدأ حسين عبدالغني مهامه الإدارية الجديدة في نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت بتعيينه عقب استقالة المشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي.

ويُفاضل عبدالغني بين عدة أسماء لمنصب إدارة الكرة بالنصر، ودخل طلال النجار بقوة ضمن الأسماء المرشحة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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