حسين عبدالغني يُعطل اختيار خليفة فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

يُفضل المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، عدم التسرع في حسم خليفة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

حسين عبدالغني يُعطل اختيار البديل:

وصرح مصدر مسؤول في نادي النصر لـ”كووورة”: “إقالة فيتوريا جاءت بإصرار من المدير التنفيذي للنادي حسين عبد الغني، بدعم من أعضاء الشرف، الذين تكفلوا بتسوية أمر الشرط الجزائي مع فيتوريا”.

وتابع: “حسين عبدالغني اعترض على الأسماء التي رشحتها الإدارة لخلافة البرتغالي فيتوريا، وطالب الإدارة بعدم التسرع في التعاقد مع أحد الأسماء المطروحة حاليًّا، مؤكدًا عدم اقتناعه بهم”.

إقالة فيتوريا من تدريب النصر:

وأعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، مساء أمس، عن إقالة المدرب البرتغالي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب النصر، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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