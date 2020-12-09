حقيقة إصدار اللوحات الجديدة للسيارات في السعودية

المواطن - الرياض

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، وهي منصة إعلامية سعودية مستقلة، اليوم الأربعاء، عن حقيقة ما تم تداوله حول إصدار اللوحات الجديدة للسيارات في السعودية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الصورة مفبركة ومتداولة منذ عام 2014، حيث سبق أن نفت الإدارة العامة للمرور ذلك رسميًّا عدة مرات.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللوحات الجديدة للسيارات في السعودية.

غير صحيح ما يتداول مجدداً عن إصدار اللوحات الجديدة للسيارات السعودية, والصورة المفبركة المتداولة منذ عام 2014 سبق أن نفاها المرور السعودي رسمياً عدة مرات.https://t.co/1BrxbsYZgc pic.twitter.com/RcDnnd6tLj — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) December 9, 2020

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