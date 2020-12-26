حقيقة اقتراب مسعود أوزيل من توتنهام الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم نادي آرسنال الإنجليزي حقيقة اقترابه من الانتقال لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وخلال مناقشته مع أحد متابعيه عبر “تويتر” رد أوزيل على سؤال انتقاله إلى توتنهام قائلًا: ” لا هذا لن يحدث !”.

وقيل إن أوزيل يُفكر في الرحيل عن آرسنال بسبب الأوقات الصعبة التي يعيشها في صفوف النادي اللندني، حيث لا يشارك بصفة أساسية في مباريات الفريق، ومنذ قدوم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

سر اهتمام النصر بضم أوزيل

وفي وقت سابق، أبدى نادي النصر، خلال الفترة الأخيرة رغبته الشديدة حول التعاقد مع مسعود أوزيل الذي عانى من قلة المشاركة مع الجانرز في المباريات.

وفكّر النصر في ضم أوزيل، وذلك لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا المنضم حديثًا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

وكان موقع Transfer Market ذكر أن أوزيل لعب فقط 1800 دقيقة في آخر موسمين مع آرسنال، حيث تم تقسيمها على 23 مباراة رسمية، مما يُظهر قلة مشاركة اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية مع النادي الإنجليزي.

لماذا يُفضل مسعود أوزيل البقاء في آرسنال ؟

ويأتي سر رغبة مسعود أوزيل بالبقاء في آرسنال، هو رغبته في استمرار حصوله على الراتب الأسبوعي الكبير الذي يتقاضاه من نادي آرسنال حيث يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، كما أن أوزيل يود معاقبة آرسنال ومديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بالاستمرار في الحصول على راتب مالي ضخم دون اللعب ولكن بشرط حضور التدريبات الجماعية وتنفيذ كل ما يُطلب منه.

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