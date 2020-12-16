حكام مباريات اليوم في دور الـ16 من كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة ضمك ضد التعاون والتي يُديرها ماجد الشمراني، ويُساعده محمد العبكري وسعد الشبرمي، والحكم الرابع محمد البريدي، وسيكون عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده خلف الشمري.

ويدير سلطان الحربي مباراة القادسية ضد الشباب التي ستُقام على استاد الأمير سعود بن جلوي، ويُساعده فهد العمري وعلي العلي، وسيكون محمد السماعيل حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده ياسر السلطان.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة النصر ضد الرائد على استاد الملك فهد الدولي، ويدير اللقاء رائد الزهراني، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وعماد عسكر، والحكم الرابع سلطان العكيري، ومحمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عيسى الخيبري.

الكأس بمشاركة أندية المحترفين

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن قصر المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فقط، حيث ستبدأ المسابقة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق هذا الموسم وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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