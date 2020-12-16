حمدالله الأكثر تسجيلًا.. هدافو كأس الملك منذ 2008

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير بداية النسخة الجديدة من منافسات بطولة كأس الملك 2020/ 2021، والتي ستنطلق من دور الـ16، يومي الأربعاء والخميس.

الكأس بمشاركة أندية المحترفين:

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن قصر المشاركة في بطولة كأس الملك للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق هذا الموسم وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هدافو كأس الملك:

وكشف حساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائمة هدافي كأس الملك منذ 2008، حيث حصد ناصر الشمراني اللقب في هذا العام برصيد 7 أهداف، وتوج باللقب في الموسم التالي، بالتساوي مع وليد الجيزاني برصيد 3 أهداف.

وحصد سعد الحارثي لقب هداف كأس الملك في 2010 برصيد 5 أهداف، وتوج مختار فلاتة باللقب العام التالي برصيد 6 أهداف، وسجل إلتون جوزيه 5 أهداف في 2012، قبل أن يحصل فلاته ومهند عسيري على اللقب عام 2013 برصيد 4 أهداف.

ونجح بابا وآيغو في تسجيل 6 أهداف عام 2014، وحصد فهد سعود لقب الهداف في 2015 بعد تسجيله لـ5 أهداف، ونال تياغو نيفيز اللقب في العام التالي بـ5 أهداف، وخطف عمر خربين اللقب في 2017 بـ5 أهداف، وأحرز جابر عبيد 5 أهداف في 2018.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل 14 هدفًا في كأس الملك عام 2019، ليكون اللاعب الأكثر إحرازًا للأهداف في البطولة، فيما حصد كارلوس أندريا لقب الهدف في 2020 بعدما سجل 8 أهداف.

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