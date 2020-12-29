خالد السعود: الوضع في النصر فوضوي!

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي خالد السعود أنه ضد قرار إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا أن الوضع في العالمي فوضوي.

السعود ينتقد الوضع في النصر:

وقال السعود: “المنظر في النصر فوضوي ولا يسر أحدًا وتوجد أشياء غير مفهومة.. يوجد هجوم على رئيس النصر الذي لا يستطيع أن يتحمله وضغط كبير عليه.. العالمي لا أحد ينافسه في الحالة المالية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أنا ضد قرار إقالة فيتوريا، وأختلف مع التصريحات بأن العالمي ينافس على كل البطولات.. لو أردت للأصفر يعود يجب أن نقول الحقيقة”.

وعلق الناقد الرياضي محمد العنزي قائلًا: “النظرة المتفائلة في كلام السويكت يعني أنه تسلم نادي بطل.. الضغط الجماهيري ليس سهل على أي شخص.. لا يوجد عمل ليس به خطأ، أدعم قرار إقالة فيتوريا، والقرار تأخر.. تغييراته غريبة وفجوة بينه وبين اللاعبين”.

إقالة فيتوريا من تدريب العالمي:

وكان السويكت، قد أعلن مساء أمس، عن إقالة المدرب البرتغالي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب النصر، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

شارك الخبر