دراسات تحذر من مخاطر الجوال على الرقبة

المواطن - محمد داوود - جدة

دعا استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين، إلى ضرورة تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية بما فيها الجوال، لافتًا إلى أن العديد من الدراسات كشفت ارتفاع نسبة الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بها، وخصوصًا آلام الرقبة.

استخدام الجوال وآلام الرقبة:

وقال في حديث لـ”المواطن“: إن دراسة نشرتها المجلة العالمية المهنية كشفت أن حوالي 53% من مستخدمي الجوالات يشكون من آلام في الرقبة، مع تنميل وخدر، بينما أشارت دراسة أخرى من جامعة سان فرانسيسكو أن 83% من الذين يرسلون رسائل عبر الجوال باستمرار يشتكون من آلام في الرقبة واليدين، فيما ألمحت دراسة أخرى إلى أن هناك علاقة طردية بين عدد المكالمات ومدتها والشعور بالحرارة خلف الأذن وحولها والصداع والإرهاق.

ميلان الرأس للأسفل:

وأشار إلى أن الرقبة تعتبر من أكثر أجزاء العمود الفقري حركة، ولكنها تحظى بحماية أقل من بقية أجزاء العمود الفقري، كما أنها ليست محمية كالفقرات الصدرية المثبتة بالضلوع، لذا فهي أكثر تعرضًا للألم والإصابة، فميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري بما يتراوح بين 15 و20% من وزن الشخص على الرقبة، ما يتسبب في عدد من المشكلات الصحية، ويأتي على رأسها الآلام الحادة في الظهر والرقبة والتشنجات.

عدم اتزان الفقرات:

وأوضح أن من أهم العادات الخاطئة هي استعمال الجوال أو الكمبيوتر عند النوم على البطن أو على وسادة لا تحتفظ على الانحناء الطبيعي للرقبة في وضع جيد، أو النوم على مجموعة من الوسائد العالية مما يؤدي إلى جعل الرقبة في وضع غير متزن، فتضطر عضلات الرقبة للعمل أثناء الليل لتثبيت ومنع عدم اتزان فقراتها؛ ما قد يؤدي إلى إحساس بالألم والتيبّس في الصباح بمجرد القيام من النوم.

استراحة الـ15 دقيقة:

وشدد الدكتور الحاج في ختام حديثه بضرورة ضرورة تجنب الاستمرار في الجلوس لفترة طويلة يكون فيها الشخص مضطرًّا لتثبيت الرقبة في اتجاه واحد، مثل استخدام الجوال أو القراءة أو الكتابة أو مشاهدة التلفزيون، مع الحرص على تعديل وضعية الجلوس والاستراحة كل 15 دقيقة على الأقل.

كما دعا للمحافظة على وضع الرأس مستقيمًا مع العمود الفقري أثناء الجلوس؛ لأنه كلما زاد زحف الرأس للأمام بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) معناه زيادة الضغوط على فقرات الرقبة السفلية بمقدار وزن الرأس، لذا ينصح بتحريك الرقبة بين حين وآخر عند استعمال الجوال أو الكمبيوتر.

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