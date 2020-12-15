دراسة : ارتداء القناع المستعمل أسوأ من عدم ارتدائه على الإطلاق

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتداء القناع المستخدم قد يكون أقل فعالية في الحماية من فيروس كورونا من عدم ارتدائه على الإطلاق.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نظر الباحثون إلى أقنعة جراحية من ثلاث طبقات، وهي شائعة جدًّا بين المتخصصين في الرعاية الصحية.

ووجدوا أن هذه الأقنعة، عندما تكون جديدة، يمكنها تصفية ما يقرب من ثلاثة أرباع الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والتي تكون مسؤولة بشكل أكبر عن العدوى، ولكن عند استخدامها أكثر من مرة، فإنها تقوم بتصفية ربع القطرات الضئيلة فقط؛ لأن الأقنعة تتشوه مع كل ارتداء.

خطأ ارتداء القناع أكثر من مرة:

ويقول الفريق، من جامعة ماساتشوستس لويل وجامعة كاليفورنيا بابتيست: إن النتائج تقدم دليلًا على سبب وجوب عدم ارتداء القناع لأكثر من مرة.

تعتبر الأقنعة ثلاثية الطبقات من بين أكثر الأقنعة الموصى بها من قبل المتخصصين الصحيين لحماية للحماية من فيروس كورونا.

وأشارت الدراسة أنه في حالة أن القناع جديدًا، فيمكنه تصفية 65 في المائة من الجسيمات، لكن عند استخدامه لأكثر من مرة، يمكنه تصفية 25 في المائة فقط من الجسيمات، وهذا يعني أن القناع، عندما يكون جديدًا، يوفر حماية جيدة، ولكن ارتداءه عدة مرات قد يكون أسوأ من عدم ارتداء القناع على الإطلاق.

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