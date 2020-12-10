دراسة: الذكور أكثر عرضة للوفاة ودخول العناية المركزة بسبب فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى فيروس كورونا الذكور معرضون بشكل أكبر لدخول وحدات العناية المركزة والموت مقارنة بالمرضى الإناث.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يجد الباحثون فروقًا بين النسب المئوية للذكور والنساء الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، ومع ذلك، كان الرجال المصابون بالمرض أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا لدخول العناية المركزة وكان لديهم احتمالات أعلى أيضًا للوفاة.

نسب مخيفة للذكور

ويقول الفريق، من جامعة كوليدج لندن وجامعة كيب تاون، إن النتائج تقدم بعض الأدلة في الاختلافات بين الجنسين وتقدم دليلًا على أن الذكور والنساء قد يحتاجون إلى أنواع منفصلة من العلاجات.

وقالت الدراسة إنه من بين أكثر من 200 ألف شخص توفوا، كان هناك حوالي 120 ألفًا من الذكور و 91 ألفًا من النساء.

كان خطر الوفاة من فيروس كورونا أعلى بنسبة 1.39 مرة بالنسبة للمرضى الذكور منه لدى المرضى الإناث.

في جميع أنحاء العالم، يمثل الرجال حوالي 60 بالمائة من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وفي المملكة المتحدة، وجد الباحثون الذين درسوا 17 مليون بالغ أن الرجال قد يواجهون ما يقرب من ضعف خطر الموت من الفيروس مثل النساء.

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