دوري محمد بن سلمان.. العطوي وسليتي وغروهي الأفضل في ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

اختارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، مدرب الاتفاق، خالد العطوي، ولاعب فريقه، التونسي نعيم سليتي وحارس الاتحاد مارسيلو غروهي لجائزة الأفضلية لشهر ديسمبر 2020.

تألق العطوي وسليتي وغروهي

وحقق المدرب الوطني خالد العطوي ونجم فريقه نعيم السليتي جائزة الأفضل في شهر ديسمبر، بعدما ساهما في تحقيق فارس الدهناء لانتصارات هامة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

وظهر الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وساهم في تحقيقه لنتائج إيجابية، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

وكانت الرابطة قد أعلنت استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتولى الفريق الفني والذي يضم؛ خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وفقًا لعدد من المعايير الفنية لكل جائزة التي تم الإعلان عنها مسبقًا والإحصائيات المقدمة من “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 18 نقطة، يليه الاتفاق بـ17 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، وبفارق نقطة عن التعاون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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