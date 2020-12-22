دوري محمد بن سلمان.. عمر السومة هداف البطولة التاريخي

المواطن - مروة نبيل

أصبح السوري عمر السومة الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما هز الشباك، قبل قليل، في مباراة فريقه الأهلي ضد الفتح.

د53’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ALAHLI_FC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق عمر السومة. ويصبح بذلك الهداف التاريخ للدوري السعودي للمحترفين بـ127 هدف! 🔝#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/85p7KepDXQ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 22, 2020

عمر السومة الهداف التاريخي:

ونجح عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد الفتح عند الدقيقة 53 من كرة رأسية مميزة، ليصل إلى الهدف رقم 127 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويصبح الهداف التاريخي.

وكان يتساوى السومة مع مهاجم الشباب والهلال السابق، ناصر الشمراني في صدارة هدافي بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 126 هدفًا، قبل أن ينجح في هز الشباك وينفرد بالقمة اليوم.

الأهلي ضد الفتح:

ويلعب الأهلي ضد الفتح على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل المهاجم السوري هدف التقدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

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