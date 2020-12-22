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دوري محمد بن سلمان.. عمر السومة هداف البطولة التاريخي
بعدما هز شباك فريق الفتح اليوم

دوري محمد بن سلمان.. عمر السومة هداف البطولة التاريخي

2020/12/22
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. عمر السومة هداف البطولة التاريخي السومة لحظة تسجيل الهدف
المواطن - مروة نبيل
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1 عمر السومة الهداف التاريخي:
1.1 الأهلي ضد الفتح:

أصبح السوري عمر السومة الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما هز الشباك، قبل قليل، في مباراة فريقه الأهلي ضد الفتح.

 

عمر السومة الهداف التاريخي:

ونجح عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد الفتح عند الدقيقة 53 من كرة رأسية مميزة، ليصل إلى الهدف رقم 127 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويصبح الهداف التاريخي.

وكان يتساوى السومة مع مهاجم الشباب والهلال السابق، ناصر الشمراني في صدارة هدافي بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 126 هدفًا، قبل أن ينجح في هز الشباك وينفرد بالقمة اليوم.

 

السومة
السومة هداف الدوري التاريخي

الأهلي ضد الفتح:

ويلعب الأهلي ضد الفتح على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل المهاجم السوري هدف التقدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

عمر السومة
السومة

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