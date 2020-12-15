رئيس الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الثبيتي ومحمد عبده على بوابة الريح

علق رئيس هيئة الملكية الفكرية، محمد بن عبدالملك آل الشيخ، على الخلاف بين ورثة الشاعر محمد الثبيتي وفنان العرب محمد عبده حول حقوق غناء قصيدة “بوابة الريح”.
#فيديو
رئيس هيئة الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الشاعر #محمد_الثبيتي وفنان العرب #محمد_عبده حول حقوق غناء قصيدة (بوابة الريح) في برنامج #ضيف_بدر.@M_ALTHUBITY@BadrFAlSaud@Mohammed_Abdu#المُلكية_الفكرية_في_الصورة pic.twitter.com/eiv44qdMXw
— في الصورة (@almodifershow) December 14, 2020
وقال آل الشيخ في تصريحات إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه في حال نشأ نزاع فهناك محاكم مختصة في النظر بهذه الأمور ولكن الحقوق واضحة تمامًا بالنسبة إلى “بوابة الريح”؛ لأن الحقوق تورث لمدة 50 سنة، متابعًا أن ورقة الشاعر محمد الثبيتي لهم الحق في الأغنية؛ لأنه لم تمر على وفاة الشاعر 50 عامًا.
وتابع أن صاحب الحق هو من ينادي بحقه ويحدد المُدعي عليه، مشيرًا إلى أن حق المؤلف به طريقتان للتعامل، الأولى الاستخدام العادل ويمكن قبوله والثاني وضع حق المؤلف ومنع استغلال حقه إلا باستثناءات.