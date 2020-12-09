رئيس نادي الهلال ينعى أمين دابو

المواطن - مروة نبيل

نعى رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، نجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي السابق، أمين دابو الذي توفي، اليوم الأربعاء، بعد مروره بوعكة صحية.

الهلال ينعي دابو

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب النادي الأهلي الراحل، أمين دابو مكتوب عليها “إلى جنة الخلد بإذن الله”.

وأعاد ابن نافل نشر الصورة، وقال: “رحم الله لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي دابو.. أقدم أحر التعازي وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللوسط الرياضي كافة، سائلًا المولى القدير أن يغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة أمين دابو

وتوفي اليوم أمين دابو عن عمر يُناهز 69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، حيث نُقل إلى أحد مستشفيات جدة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته، وقامت الجماهير بمختلف انتماءاتها على نعي النجم الأهلاوي الراحل عبر “تويتر”.

وحرص الأهلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على نعي دابو، وجاء البيان كالتالي: “تتقدم إدارة النادي ومنسوبوه وجماهيره بخالص العزاء والمواساة في وفاء لاعبه السابق دابو، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان”.

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