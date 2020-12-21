رد فعل خالد الغنام بعد إلغاء هدفه في شباك الباطن

المواطن - محمد سمعه

ألغى الحكم سلطان الحربي هدفًا أحرزه اللاعب خالد الغنام لاعب نادي النصر في شباك الباطن مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين، وذلك بعد تواصل الحكم مع حكام تقنية الـVAR.

🎥 | بداعي التسلل.. حكم المباراة يلغي هدف #النصر الأول بعد العودة لـVAR.#الباطن_النصر pic.twitter.com/iBdAUDlwYg — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

سبب إلغاء هدف خالد الغنام

وكان المغربي نور الدين أمرابط، مرر الكرة لمواطنه عبدالرزاق حمدالله الذي انفرد بالمرمى وحاول مراوغة حارس الباطن ولكن دون جدوى، لتصل الكرة إلى الغنام، الذي سددها في المرمى الخالي.

وتواصل الحكم سلطان الحربي مع حكام تقنية الفيديو ليقرروا إلغاء الهدف بسبب وجود حمدالله في موقف تسلل أثناء استلامه تمريرة أمرابط.

وأبدى الغنام حزنًا شديدًا بعد إلغاء الهدف الذي أحرزه في شباك الباطن بحلول الدقيقة الـ59.

تشكيلة النصر لمواجهة الباطن

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالرحمن العبيد، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أمرابط، حمدالله”.

أما التشكيل الاحتياطي فجاء مكونًا من: “وليد عبدالله، مختار علي، عبدالإله العمري، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، أسامة الخلف، رائد الغامدي، علي لاجامي”.

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