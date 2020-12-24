رد فعل متحدث النصر السابق عند سؤال غوميز حول انضمامه للعالمي

المواطن - محمد سمعه

علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر بـ 4 كلمات، وذلك بعد توجيه سؤال للاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال حول رغبته بالانضمام إلى العالمي من قبل أحد مشجعي أصفر العاصمة.

ونشر الصرامي فيديو غوميز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “غوميز، النصر المنافس الأول”.

ضحكة لـ غوميز عند سؤاله حول رغبته بالانضمام للعالمي

وكان غوميز ضحك عندما وُجه إليه سؤال إذا ما كان يريد الانضمام للعالمي ليقول: “المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والعالمي في الصدارة”.

وبدوره حرص مشجع أصفر العاصمة على توجيه الشكر للنجم الفرنسي، مشددًا على أنه يحترمه كثيرًا رغم لعبه في صفوف الأزرق.

نتائج مميزة لـ الهلال ومخيبة لـ النصر

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 22 نقطة، ويستعد لمواجهة الاتحاد في الجولة العاشرة، يوم السبت المقبل.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العالمي من تراجع النتائج، ويحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، ويستعد لملاقاة ضمك.

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