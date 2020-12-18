رد فعل هانز فليك بعد فقدان جائزة أفضل مدرب بـ العالم

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدرب الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني رد فعله، وذلك بعد تتويج مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2020 من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

هانز فليك يشعر بالإحباط

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البايرن وباير ليفركوزن في الدوري الألماني قائلًا: ” أشعر بالإحباط لأنني كنت متواجدًا بالقائمة النهائية، وكنت أريد الفوز، لكن كلوب وفريقه يستحقان هذه الجائزة”.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفيفا عبر “تويتر” أن كلوب تُوج بالجائزة متفوقًا في نتيجة التصويت على مواطنه الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وكان كلوب تُوج بألقاب “دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وبطولة الدوري الإنجليزي ” خلال الفترة بين عامي 2019 و2020. بطولات فليك مع بايرن خلال موسم 2019/2020 يذكر أن فليك كان قاد بايرن ميونخ للفوز بخمسة ألقاب في موسم 2019/2020 وهم ” دوري أبطال أوروبا، السوبر الألماني، السوبر الأوروبي، كأس ألمانيا، الدوري الألماني”.

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