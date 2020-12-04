رسالة ماجد عبدالله لـ نجوم النصر بعد الـ5 هزائم

المواطن - محمد سمعه

حرص ماجد عبدالله، نجم المنتخب السعودي ونادي النصر الأسبق، على توجيه رسالة مهمة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك بعد التعرض لخمس هزائم من أصل 6 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا طلب ماجد عبدالله من لاعبي النصر ؟

وغرد نجم النصر الأسبق اليوم الجمعة قائلًا: “رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جدًّا، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا بالملعب مرة أخرى، وأنا متأكد من أنكم قادرين على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا فيما هو قادم”.

واختتم ماجد عبدالله تغريدته قائلًا: “فقط ثقوا في قدراتكم وإمكانياتكم وتأكدوا أننا نثق فيكم”.

وسيواجه النصر، فريق الاتفاق بالجولة السابعة من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، وإذا تعثر الأصفر مجددًا في هذه المباراة وخسرها، فستنتهي آماله رسميًّا في المنافسة على لقب الدوري في موسم 2020/ 2021.

تعثر النصر ضد الاتفاق يُنهي آماله في المنافسة على الدوري:

وقال الإعلامي وليد الفراج في مقدمة حلقة أمس الخميس ببرنامج “الدوري مع وليد”: ”تعثر النصر في مباراة الاتفاق المقبلة، يعني رسميًّا نهاية آمال العالمي في المنافسة على لقب الدوري”. وأصبح السؤال المهم الذي يشغل بال وعقل جميع جمهور النصر هو أين سيُنهي النصر موسمه في الدوري السعودي، خاصة أن جماهير العالمي تخشى من تكرار سيناريو نادي الاتحاد في آخر 3 مواسم، حيث كان العميد يعاني دائمًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى ثم يستفيق في آخر الأسابيع وينهي الدوري في مركز بعيد عن آخر 3 مراكز وهي التي تُجبر أصحابها على توديع دوري المحترفين.

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