رسميًّا .. إقامة كأس العالم للأندية 2021 في اليابان

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إقامة كأس العالم للأندية نسخة 2021 في اليابان بنظامها الحالي ودون أي تغيير.

وذكر الفيفا أن البطولة ستُقام بنظامها المعروف الذي يضم 7 فرق بدلًا من 24 فريقًا.

وشارك في مونديال الأندية من قبل 3 فرق سعودية وهم النصر في عام 2000 بالبرازيل والاتحاد في عام 2005 باليابان ونادي الهلال في عام 2019 في قطر.

الاتحاد والهلال يحققان المركز الرابع في كأس العالم للأندية:

وحقق الاتحاد والهلال المركز الرابع في مونديال الأندية، خلال مشاركتهما.

البايرن والأهلي حاضران في مونديال الأندية 2020:

يذكر أن بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري ضمنا التأهل لبطولة مونديال الأندية نسخة 2020، وذلك بعد فوزهما بلقبي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا على الترتيب.

ومن المقرر انطلاق نسخة كأس العالم للأندية 2020 في فبراير المقبل في قطر، ثم تنتقل البطولة بعد ذلك إلى اليابان في أواخر عام 2021.

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