رسميًّا .. حمد اليامي ينضم لـ الهلال لـ 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع اللاعب حمد اليامي، قادمًا من نادي القادسية لمدة 4 سنوات وذلك كأول صفقة شتوية يحسمها الأزرق.

حمد اليامي يرتدي قميص الأزرق بدءً من الموسم الجديد:

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” أن إدارة النادي حسمت التعاقد مع حمد اليامي لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

وتمت مراسم توقيع العقد بمبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر نادي الهلال في الرياض.

ويتقن لـ اليامي صاحب الـ22 عامًا اللعب كظهير أيمن كما سبق له تمثيل المنتخب السعودي للشباب، والمنتخب السعودي الأولمبي.

وفي سياق آخر، سيدير الحكم ماجد الشمراني مباراة الهلال والوحدة بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد المقبل.

وكان الهلال انتصر على نادي الرائد يوم الاثنين الماضي بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في إطار لقاءات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

الهلال في صدارة دوري المحترفين بفارق 5 نقاط:

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

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