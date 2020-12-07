رقم تاريخي لـ التعاون بـ الدوري السعودي في عهد كارتيرون

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ التعاون رقمًا تاريخيًا تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

وتمكن التعاون من تحقيق أفضل سجل دفاعي له في تاريخ الدوري حيث استقبلت شباكه 5 أهداف فقط في عهد كارتيرون خلال السبع جولات السابقة.

موعد مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي

جدير بالذكر أن التعاون سيواجه نادي أبها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وكان كارتيرون أثار الجدل بعد مباراة التعاون والباطن بالجولة السابعة أول أمس السبت، حيث طلب عقد اجتماع مع لجنة الحكام بالاتحاد السعودي وذلك بسبب عدم حصوله على ركلات جزاء مستحقة لفريقه، إضافة لطلبه معرفة الحالات التي يُمكن من خلالها للفريق الإطلاع على تقنية الفيديو، إذا لم يقم الحكم بهذا الأمر.

التعاون في المركز الثامن

يذكر أن نادي التعاون يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 7 جولات.

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