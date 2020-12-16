روجيرو ميكالي مدربًا لـ شباب الهلال لعام ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لتدريب فريق شباب الزعيم لمدة عام ونصف.

ميكالي خلفًا لـ أماديو في الهلال:

ويأتي تعيين المدرب ميكالي خلفًا لمواطنه الراحل كارلوس أماديو الذي فارق الحياة في نوفمبر الماضي بسبب أزمة قلبية أُصيب بها في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.

السيرة الذاتية للمدرب ميكالي:

وسبق لـ المدرب ميكالي تدريب المنتخب البرازيلي للشباب والمنتخب البرازيلي الأولمبي، كما درب من قبل كل من كروزيرو وبارانا وغريميو وأتلتيكو مينيرو في البرازيل.

وحقق الميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو بعام 2016، كما حقق الميدالية الفضية في كأس العالم للشباب مع المنتخب البرازيلي بعام 2015.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع كارلوس أماديو صاحب الـ54 عامًا، شهر أغسطس الماضي، ضمن سلسلة قرارات تطويرية للفئات السنية، حيث وقع الاختيار على المدرب البرازيلي نظرًا لخبرته الكبيرة في المجال.

وبدأ أماديو مشواره التدريبي عام 1991 مع فيتوريا البرازيلي تحت 20 عامًا، ودرب المنتخب البرازيلي تحت 17 و20 عامًا لفترات متعددة، ويُعد أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثالث مع السليساو للناشئين تحت 17 عامًا، وبطولة أمريكا الجنوبية في العام ذاته.

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